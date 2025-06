Orange remanie sa gamme Livebox : nouvelle offre Lite, retrait d’un avantage, arrivée de Universal+…

Orange apporte quelques modifications à sa gamme d’offres fixe : adieu Livebox 6, bonjour Livebox Lite et d’autres changements

L’opérateur historique rebat les cartes de son catalogue internet fixe. Orange a récemment opéré un changement d’envergure dans sa gamme d’offres fibre, avec la disparition de la dernière “Série spéciale Livebox Fibre” encore compatible avec la Livebox 6. Ce modèle haut de gamme, apprécié pour ses performances et son design, n’est désormais plus proposé que dans le cadre de l’offre “Cheat Code 12-26” destinée aux jeunes de 12 à 26 ans. Une formule plus épurée, sans décodeur TV inclus, et avec l’application Orange TV facturée 5 euros par mois.

À la place, l’opérateur propose une nouvelle offre baptisée Livebox Lite, qui fait son entrée comme solution d’entrée de gamme. Elle inclut un débit fibre de 1 Gbit/s en descendant et 700 Mbit/s en montant, la Livebox 5 et un décodeur TV. Affichée à 29,99 € par mois avec un engagement d’un an, son tarif reste fixe.

La Livebox Max perd un de ses derniers avantages

Autre évolution notable : l’option Orange Cybersecure n’est plus incluse dans l’offre Livebox Max pour les nouveaux abonnés. Jusqu’ici proposée sans surcoût, cette suite de sécurité est désormais facturée 7 €/mois après un mois gratuit. Un retrait surprenant à l’heure où les cyberattaques visent autant les particuliers que les professionnels. Bonne nouvelle toutefois pour les abonnés actuels, qui conservent l’accès gratuit à cette protection. Depuis avril, la Livebox Up permet d’accéder aux 8 Gbit/s symétriques, réduisant encore les écarts de valeur entre les deux formules Up et Max, avec ce retrait, la différence est de plus en plus fine…

À noter également, une évolution bienvenue pour tous les abonnés de l’opérateur historique : Orange proposera enfin à ses abonnés le bouquet Universal+ à partir du 6 juin, près d’un an et demi après sa sortie initiale chez d’autres opérateurs. Ce bouquet, facturé 5,99 €/mois sans engagement, inclut quatre chaînes : 13ème Rue (thrillers et séries policières), SYFY (science-fiction et fantastique), Dreamworks (contenus jeunesse) et E! (pop culture et téléréalité), cette dernière étant déjà disponible gratuitement depuis avril sur la TV d’Orange. Les chaînes sont accessibles en live et en replay sur les décodeurs Orange ainsi que via les applis mobiles, tablettes et TV connectées, aux canaux suivants : E! sur le 75, 13ème Rue sur le 80, SYFY sur le 85, et Dreamworks sur le 103.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox