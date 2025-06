Abonnés Freebox Ultra et Pop : Disney+ lance une offre spéciale salles de ciné

Disney+ propose des places de cinéma à 7€ dans les salles Pathé à ses abonnés.

Du 4 au 17 juin 2025, les abonnés Disney+ peuvent profiter d’une offre spéciale leur permettant d’acheter deux places de cinéma à 7€ chacune dans les cinémas Pathé. Valable pour toutes les séances hors formats spéciaux (Imax, 3D…), l’offre s’applique durant toute la période d’exploitation du film, dans la limite des stocks disponibles. Inclus dans l’offre Freebox Ultra et offert 3 mois aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel, Disney+ permet donc à de nombreux abonnés Free de profiter de cette remise.

Pour en bénéficier, les abonnés doivent se connecter avec leurs identifiants Disney+ via la plateforme MyDisney. Un code promo leur est ensuite envoyé par email sous 24 heures. Ce dernier peut être utilisé ensuite lors de la réservation des billets sur Pathe.fr. L’offre est exclusivement réservée aux résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, disposant d’un abonnement Disney+ actif.

