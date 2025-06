Red by SFR baisse à nouveau le prix de sa box, la fibre à 19,99€ même après un an

Le prix de l’offre fibre de Red by SFR passe un palier symbolique.

La marque low-cost de SFR continue de baisser le prix de son offre fibre, qui passe en dessous des 20€/mois. Alors que l’offre avait déjà vu son prix diminuer pour atteindre les 20.99€/mois en mai dernier, le tarif est désormais affiché à 19.99€/mois, toujours sans engagement. Et comme il le fait depuis longtemps, l’opérateur offre les frais d’activations (39€) pour toute nouvelle souscription.

Le contenu de l’offre ne change pas. Elle inclut un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en envoi, ainsi que les appels illimités vers les fixes de 100 pays. Côté connectivité, la box fournie est compatible Wifi 5, mais une option permet de passer à la SFR Box 8 équipée du Wifi 6 pour 7 € de plus par mois, avec des débits pouvant atteindre 2 Gb/s en réception. S’il est possible d’accéder à 35 chaînes depuis une application mobile, des services TV supplémentaires et un décodeur sont disponibles en option, et RED propose également le remboursement des frais de résiliation jusqu’à 100 € pour faciliter le changement d’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox