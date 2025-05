RED by SFR frappe fort avec une nouvelle baisse de prix sur sa box fibre

La marque low-cost de l’opérateur poursuit sa stratégie de séduction agressive.

RED by SFR poursuit sa politique tarifaire agressive sur le marché de la fibre optique, comme le fait SFR avec le lancement de son offre Power S récente. Moins d’un mois après avoir abaissé le prix de son offre à 22,99 €/mois, l’opérateur sans engagement va encore plus loin en proposant désormais sa box fibre à 20,99 €/mois. Une nouvelle réduction de 2 euros qui renforce la position de RED comme l’un des acteurs les plus compétitifs sur le segment de la fibre low-cost.

L’offre conserve les atouts qui ont fait son succès : aucun engagement de durée, pas de frais cachés, et un tarif valable sans condition de durée. Les frais de mise en service, souvent facturés 39 €, restent offerts. L’abonné paye donc uniquement 20,99 € par mois, de manière transparente. Le contenu de l’offre reste identique à la précédente version à 22,99 €.

Débit descendant jusqu’à 1 Gb/s

Débit montant jusqu’à 500 Mb/s

Appels illimités vers les fixes

Box compatible Wifi 5

Deux options restent disponibles à la carte, à savoir le Wifi 6 avec la SFR Box 8, pour 7 €/mois supplémentaires, permettant d’atteindre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi et l’option TV, également proposée en supplément selon les besoins de l’abonné. Avec cette nouvelle offre à 20,99 €/mois, RED devance désormais tous ses concurrents directs. À titre de comparaison, la B&You Pure Fibre est proposée à 23,99 €, Sosh affiche un tarif à 19,99 € pendant un an, mais passe ensuite à 25,99 € et la Série Spéciale Freebox Pop S reste à 24,99 €.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox