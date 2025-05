SFR lance une nouvelle offre box d’entrée de gamme pour remplacer sa Starter

SFR lance la Fibre Power S : une nouvelle offre internet se voulant équilibrée et simple.

SFR poursuit la refonte de sa gamme d’offres internet avec le lancement de la SFR Fibre Power S en lieu et place de son offre Starter, une nouvelle box milieu de gamme qui mise sur un rapport qualité/prix attractif. Après avoir introduit récemment une offre sans service TV, l’opérateur continue d’élargir son catalogue avec une solution plus classique mais bien équipée.

Proposée au tarif de 29,99€/mois, sans augmentation prévue après une première période mais avec un engagement de 12 mois, la SFR Fibre Power S inclut :

Une connexion fibre optique avec un débit symétrique pouvant atteindre 1 Gb/s, suffisant pour le streaming, le télétravail, les jeux en ligne et tous les usages courants.

La SFR Box 8, compatible Wi-Fi 6, accompagnée d’un répéteur Wi-Fi 6 pour améliorer la couverture sans fil dans toute la maison.

Un service TV avec 160 chaînes accessibles via le décodeur Connect TV sous Android TV.

Les appels illimités vers les fixes et les mobiles.

Les frais d’ouverture de 49 € sont actuellement offerts, ce qui rend l’offre d’autant plus accessible.

La majeure différence avec la Fibre Starter est l’absence de 2Gbit/s disponibles, 40 chaînes en moins et la Fibre Starter propose en plus 6 mois offerts à Netflix, Disney+ ou Prime, pour 5€ de plus par mois au total. La Power S se présente donc comme une box triple-play sans fioritures, elle est également disponible en ADSL.

Si la SFR Fibre Power S se positionne comme une offre fiable et complète, on notera l’absence de compatibilité avec les technologies Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7. SFR reste ainsi le seul grand opérateur à ne pas encore proposer de box intégrant ces nouvelles normes, contrairement à Free, Orange et Bouygues Telecom qui ont déjà franchi le pas vers le Wi-Fi de dernière génération. Cette offre, plus simple, se positionne directement en tant que concurrente à la Freebox Révolution Light par exemple, ou encore de la Série Spéciale Livebox .

L’opérateur avait également lancé son offre Starter avec internet et téléphonie, sans TV donc, récemment. Une réaction face à la B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom et à la Freebox Pop S, mais qui n’avait pour elle que très peu de réelles avancées technologiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox