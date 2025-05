À Cannes, Free monte les marches… de la 5G !

À l’occasion du 78e Festival de Cannes, une infrastructure mobile dernier cri a été mise en service au Palais des Festivals. Piloté par Free, ce projet ambitieux garantit une connectivité 4G/5G optimale aux milliers de visiteurs attendus chaque année.

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes vient de franchir un cap technologique à l’occasion de la 78e édition du Festival international du film. Grâce à un nouveau système DAS (Distributed Antenna System), les espaces intérieurs bénéficient désormais d’une couverture 4G/5G optimale.

Ce dispositif, financé conjointement par le Palais et les quatre opérateurs nationaux (Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR), a pour ambition de répondre aux exigences croissantes en matière de connectivité lors des grands événements internationaux.

Free, chef d’orchestre du projet

C’est Free qui a été choisi pour piloter ce chantier d’envergure. En tant qu’opérateur leader sur le projet, l’entreprise a assuré la coordination technique, le déploiement du système, mais aussi son exploitation et sa maintenance.

Le réseau ainsi mis en place repose sur 33 antennes réparties sur quatre zones stratégiques du bâtiment, connectées par plus de 3 000 mètres de câbles. La couverture s’étend sur environ 35 000 m², et permet de supporter jusqu’à 2 350 connexions simultanées dans l’Auditorium Louis Lumière, 1 900 dans le Hall Riviera et 1 100 dans le Théâtre Debussy.

« Piloter un projet de DAS multi-opérateurs de cette envergure dans un délai contraint représentait un vrai défi », souligne Nicolas Thomas, Directeur Général de Free. « Grâce à l’expertise de nos équipes, tous les festivaliers vont bénéficier d’une couverture 5G optimale : plus puissante, plus étendue et plus responsable. »

Mutualisation, performance et sobriété énergétique

L’infrastructure a été pensée pour évoluer avec les besoins futurs du Palais. Entièrement compatible 5G, elle pourra être mise à niveau à mesure que les usages se développent.

En parallèle, l’installation se veut écoresponsable : mutualisation des équipements entre les opérateurs, centralisation de l’alimentation électrique, et réduction significative de la consommation énergétique grâce à un seul point d’alimentation fourni par le Palais.

