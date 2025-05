Nouveau : Free offre 3 mois d’abonnement à Amazon Prime et tous ses services aux abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, nouveaux ou existants, puisque Free offre dès aujourd’hui 3 mois d’abonnement Prime offerts, puis 6,99€/mois, sans engagement.

Cette offre permet aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel de profiter de l’ensemble des avantages Prime :

• Prime Video : un large catalogue de films, séries et créations Amazon Orignal à regarder en illimité. A ne pas rater en ce moment, Lol : Qui rit, sort ! (saison 5), G20, L’Ombre d’Emily 2 et (re)découvrez les créations Amazon original emblématiques telles que Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs, The Boys, Liars Club et plus encore. Avec publicités limitées (possibilité de souscrire l’option sans pub à seulement 1,99€/mois depuisl’Espace Abonné après l’activation du service Prime).

• Livraison rapide et gratuite en 1 jour ouvré sur des millions d’articles sur le site amazon.fr ou l’application d’Amazon. Recevez vos articles quand vous en avez besoin.

• Amazon Music Prime pour écouter plus de 2 millions de titres et podcasts partout et sans publicité. Vous pouvez également télécharger vos titres préférés pour continuer à les écouter même hors connexion.

• Prime Gaming, avec du contenu exclusif et des jeux offerts

• Prime Reading, pour accéder à plusieurs centaines d’e-books (romans, polars, bandes dessinées et livres pour enfants)

• Livraison Deliveroo Plus argent : les frais de livraison sont offerts pour vos commandes à partir de 15€ dans vos restaurants préférés.

Comment en profiter ?

Les abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, nouveaux et existants, peuvent

activer leur offre 3 mois offerts puis 6,99€/mois, directement depuis l’Espace Abonné

Freebox, rubrique Télévision en quelques clics.

