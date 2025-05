Free fait durer le plaisir avec des promos pour ses abonnés Freebox sur une large gamme de Smart TV 4K Samsung

Vous pouvez encore bénéficier de remises immédiates sur la gamme UHD Crystal de Samsung en passant depuis votre espace abonné Freebox.

Les abonnés Freebox disposent d’un magasin dédié dans leur espace client pour acquérir un nouveau téléviseur connecté Samsung et le payer sur trente mois. Alors que toute une sélection de remises devaient se terminer la semaine dernière, l’opérateur les reconduit jusqu’au 27 mai prochain, permettant de faire des économies sur une gamme de Smart TV au prix déjà abordables.

Crystal UHD DU7100 85 pouces : 150€ de remise

Crystal UHD DU7100 65 pouces : 140€ de remise

Crystal UHD DU7100 55 pouces : 110€ de remise

Crystal UHD DU7100 50 pouces : 130€ de remise

Crystal UHD DU7100 43 pouces : 110€ de remise

L’appareil embarque également nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

