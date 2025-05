Orange choisit de proposer deux bandes pour le WiFi 7 de sa nouvelle Livebox 7,mais pourrait rajouter la 6 GHz

Le choix technique d’Orange concernant sa Livebox 7 continue de faire réagir. En effet, l’opérateur historique a lancé sa box compatible Wi-Fi 7 avec une configuration bi-bande, c’est-à-dire en utilisant uniquement les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, sans activer la bande 6 GHz pourtant intégrée dans la norme complète du Wi-Fi 7. Ce choix a été confirmé et expliqué publiquement par Jean-François Fallacher, ancien CEO d’Orange France, lors d’un entretien accordé à 01Net.

Selon lui, cette décision repose sur des considérations techniques liées à la couverture : « On a choisi de ne pas activer la bande 6 GHz parce qu’elle est très très courte et elle vient perturber – dans les mesures qu’on a faites – la bande 5 GHz. On a choisi de pouvoir augmenter la couverture Wi-Fi, pas seulement dans la pièce où il y a la Livebox mais aussi dans les autres pièces adjacentes », a-t-il précisé. Une affirmation qui colle plutôt bien avec les déclarations précédentes de l’opérateur.

Cependant, cette décision n’est pas irréversible. Le dirigeant a ajouté que l’activation future de la bande 6 GHz restait possible : « On a la possibilité de l’activer aussi si on le souhaite, mais pour l’instant on a fait le choix de n’activer que ces deux bandes sur ces deux Livebox (S et 7W7). »

