Encore des attentes pour la Freebox Delta, Free Mobile est-il trop cher ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

La Freebox Delta pourrait-elle passer au 8Gbit/s symétriques ?

La Freebox Pro de 1ère génération est désormais aussi rapide en filaire que le nouveau serveur lancé en janvier 2025. Après avoir lancé en début d’année une nouvelle Freebox WiFi 7 et 8 Gbps symétriques, Free Pro permet désormais à ses 70 000 clients entreprises de passer à la vitesse supérieure. Ce mardi 29 avril, l’opérateur B2B d’Iliad annonçait “avoir décidé d’étendre à l’ensemble de nos clients Freebox Pro le débit symétrique jusqu’à 8Gbps de façon automatique et sans surcoût”. Une annonce qui fait surgir un espoir chez certains abonnés Freebox Delta…



Le forfait Free 5G est trop cher ? Tout de même…

Pour les remercier de leur fidélité, Free Mobile baisse temporairement le prix du forfait 350 Go de certains abonnés. La bonne nouvelle est annoncée actuellement dans un courriel, l’abonnement des clients concernés passe ainsi de 19,99€/mois à 15,99€/mois pendant 6 mois, soit une économie de 24 euros. Si l’opérateur a l’habitude de proposer des promotions automatiques sur le fixe à certains abonnés Freebox Pop, c’est une première sur le mobile. Une initiative qui a cependant fait surgir un drôle de débat concernant le forfait iconique de Free Mobile : certains le considèrent… pas assez compétitif. Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout de même, le forfait reste le plus

Avec ses frais, Bouygues va-t-il vraiment perdre des abonnés ?

“Le devoir nous oblige“, affirme l’opérateur sur son compte X. Après une réponse qui pouvait sonner comme une blague de son fondateur Xavier Niel, Free Mobile le confirme à nouveau : les abonnés Bouygues Telecom qui quittent leur opérateur et doivent payer des frais de résiliation pour leur forfait mobile peuvent faire une demande de remboursement s’ils viennent chez Free Mobile. Si pour l’heure, seul Bouygues Telecom applique de tel frais, la procédure fonctionnerait avec n’importe quel opérateur. Si certains considèrent que l’instauration de ces frais est une bonne raison de résilier, pas sûr que cela soit le cas pour tout le monde cependant…

N’enterrez pas trop vite la TNT !

Face au désintérêt persistant pour la TNT payante, l’Arcom envisage désormais de réserver les fréquences libérées par Canal+ à de nouveaux services gratuits. Le régulateur vient de lancer une consultation publique. C’est bientôt la fin de l’aventure pour quatre chaînes payantes sur la TNT. Le 6 juin prochain, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+ cesseront d’émettre. Une décision lourde de conséquences, puisqu’elle libère des fréquences jusque-là occupées par la filiale de Vivendi et l’Arcom envisage ainsi d’y mettre des chaînes et services gratuits. Comme souvent, lorsque l’on parle de la TNT, certains sont un peu trop prompts à dire qu’elle ne sert à rien… Alors que c’est faux !

Quel avenir pour la Ligue 1 ?

Canal+ pourrait faire son retour dans la diffusion de la Ligue 1 en s’impliquant pleinement dans la future chaîne 100 % Ligue 1, attendue pour la saison prochaine. Sa vision actuelle serait un abonnement à 15€/mois et 10€ pour ses abonnés actuels. Un prix qui fait forcément réagir, mais qui soulève aussi pas mal de questions et de réactions !

