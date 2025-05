Une nouvelle chaîne annonce son arrivée prochaine sur les Freebox

La chaîne Brionnais TV nous annonce qu’elle va rejoindre le bouquet Freebox TV le 13 mai prochain.

Brionnais TV est une chaîne de télévision locale et numérique fondée en 2019 dans le sud de la Bourgogne. Basée à Chauffailles, elle couvre le Brionnais historique, un territoire rural à cheval sur trois départements et deux régions, doté d’une forte identité locale

La chaîne a été conçue par Jean-Noël Charollais avec pour vocation de valoriser la vie culturelle, associative et sportive de ce territoire de bocage. Brionnais TV propose un flux vidéo en continu (24h/24) mêlant programme musical varié, magazines, reportages et informations locales positives

Ses émissions mettent en avant la culture, le patrimoine et le sport régionaux à travers des interviews d’acteurs locaux et des reportages de terrain. La chaîne s’inscrit pleinement dans un journalisme de proximité et valorise les initiatives rurales, se posant comme un média unique en son genre pour faire vivre la voix du territoire

Initialement diffusée uniquement sur Internet, la chaîne élargit aujourd’hui sa diffusion. Dès le 13 mai prochain, Brionnais TV sera accessible aux abonnés Freebox sur le canal 905 (ainsi que sur la Livebox d’Orange, canal 375)

