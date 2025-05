Qui est vraiment en tête de la 5G et la 4G en France ? Le verdict officiel de l’ARCEP

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement mobile au 1er mai 2025, permettant de dresser un état des lieux des réseaux 4G et 5G en métropole. Si tous les opérateurs continuent d’investir, les écarts restent notables selon les technologies. Voici les classements selon les antennes activées.

Côté 5G, Free Mobile reste largement en tête grâce à son utilisation massive de la bande 700 MHz, avec plus de 33 000 sites autorisés, dont 28 650 déjà opérationnels. En tout, 50 924 sites 5G sont autorisés en France (+0,7 % sur un mois), et 84,7 % d’entre eux sont déjà techniquement en service.

Déploiement 5G toutes fréquences confondues :

Free Mobile – 21 253 sites ( + 158 au cours du mois de mars, en tenant compte d’un réajustement à la baisse du nombre d’antenne 700MHz ). Bouygues Telecom – 16 078 sites (+ 162 au cours du mois de mars SFR – 14 560 sites (+ 133 au cours du mois de mars) Orange – 13 213 sites (+ 336 au cours du mois de mars)

Dans la bande reine des débits, le 3,5 GHz, 34 837 sites sont autorisés, dont près de 29 000 activés, répartis entre Free, Bouygues, Orange et SFR :

Orange – 12 280 sites ( + 231 au cours du mois de mars) SFR – 9 732 sites ( + 72 au cours du mois de mars) Bouygues Telecom – 9 239 sites ( + 142 au cours du mois de mars) Free Mobile – 9 091 sites ( + 231 au cours du mois de mars)

Cette bande est cruciale pour les performances. Orange creuse ici aussi l’écart avec plus de 12 000 antennes actives.

4G : Orange en tête, Free en forte progression

Sur le front de la 4G, Orange reste n°1 avec 31 785 sites actifs, devant Bouygues Telecom (29 585), Free Mobile (29 042) et SFR (28 968). Free enregistre la plus forte croissance ce mois-ci avec +176 nouveaux sites 4G, contre +95 pour Bouygues, +110 pour SFR et +57 pour Orange.

Orange – 31 785 sites (+ 57 au cours du mois de mars) Bouygues Telecom – 29 585 sites (+ 95 au cours du mois de mars) Free Mobile – 29 042 sites (+ 176 au cours du mois de mars) SFR – 28 968 sites (+ 110 au cours du mois de mars)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox