Abonnés Free Mobile : deux nouvelles fonctionnalités très pratiques sont désormais disponible sur iPhone

Le transfert rapide d’eSIM et la conversion d’une carte SIM classique en eSIM sont désormais disponibles pour les abonnés Free Mobile sur iOS.

Avec le lancement d’iOS 18.5, les abonnés Free Mobile peuvent désormais profiter de deux nouvelles fonctionnalités, très utiles pour les adeptes de la carte SIM virtuelle, “sous iOS 18.5 RC, sorti ce soir, la conversion de SIM en eSIM ainsi que le transfert rapide d’eSIM sont désormais actifs chez Free Mobile !”, a révélait hier sur X, le leaker Tiino-X83.

Depuis plusieurs années Apple propose l’eSIM Quick Transfer, à savoir le transfert rapide de l’eSIM sur l’iPhone mais un certain nombre d’opérateurs comme Free Mobile ne le proposaient pas. Cette fonction permet de déplacer une eSIM déjà activée d’un ancien iPhone vers un nouveau, sans avoir à contacter l’opérateur. Il suffit de rapprocher les deux appareils, de suivre les instructions affichées lors de la configuration initiale du nouveau téléphone, et l’eSIM est transférée automatiquement, avec toutes ses données. En France, Orange a été le premier opérateur à proposer le transfert rapide sur iPhone, ses abonnés en profitent depuis février 2024. SFR lui a emboîté le pas durant l’été suivant.

La conversion d’une carte SIM classique en eSIM permet quant à elle de dématérialiser la carte SIM. Sur iPhone, cela se fait en allant dans Réglages > Données cellulaires > Convertir en eSIM (si l’option est disponible). Sinon, il faut généralement scanner un QR code fourni par l’opérateur. Cela permet d’utiliser la ligne sans carte physique, libérant ainsi le tiroir SIM. En enclenchant la manipulation chez Free Mobile, on peut voir ainsi s’afficher un message prévenant que la manipulation sera facturée 10€ sur la prochaine facture de l’abonné et la carte SIM devient immédiatement inutilisable et inactive.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox