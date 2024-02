Orange, premier opérateur français à gérer le transfert rapide d’eSIM entre les iPhone

Une avancée encore attendue par certains utilisateurs d’iOS, enfin proposée par l’opérateur historique.

Le transfert rapide de l’eSIM vous permet de transférer le numéro d’appel de votre ancien mobile vers votre nouveau modèle, sans contacter votre opérateur. Vous pouvez par ailleurs convertir votre carte SIM physique actuelle en eSIM. Il faut cependant que la carte SIM, virtuelle ou non, le permette et jusqu’à il y a peu ce n’était pas le cas.

La situation a changé depuis peu, puisque comme l’a repéré iGeneration, Orange gère la fonction de transfert rapide d’eSIM d’un iPhone vers un autre. Il n’est ainsi plus nécessaire de configurer une eSIM Orange sur un nouvel appareil avant de le désactiver et supprimer celle qui se trouvait sur l’ancien modèle. Une opération plus complexe, qui en plus pouvait rencontrer des problèmes dans certains cas.

Cette fonctionnalité permet ainsi de transférer directement la carte SIM virtuelle entre les deux téléphones, directement par Bluetooth, simplement en s’assurer que les deux iPhone soient sous iOS 17.2 et connectés au même réseau WiFi. Un écran s’affichera lors de la configuration du nouvel iPhone vous proposant de sélectionner votre numéro de mobile apparaissant quand l’ancien modèle est allumé et une fois l’opération confirmée, votre nouvel iPhone est désormais connecté au réseau d’Orange. Il est également possible de réaliser une conversion facile d’une carte SIM à une carte eSIM, mais cette opération est facturée 10€ par l’opérateur historique.

Il faut s’attendre à ce que les autres opérateurs le permettent également prochainement, Free Mobile avait annoncé en août dernier qu’il ne prenait pas encore la fonctionnalité en charge pour le moment. Près de six mois après cette déclaration, il faudra certainement faire preuve d’un peu de patience.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox