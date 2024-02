Clin d’oeil : quand le Pocket Wi-Fi de Free permet d’économiser un abonnement premium dans les Tesla

Un abonné Freebox Ultra commence à utiliser le nouveau galet 4G de Free dans sa Tesla. Il compte ainsi résilier son abonnement “Connexion Premium” proposé par le constructeur américain.

Une bonne idée pour les abonnés Freebox Ultra qui roulent en Tesla Model S, X, Y ou 3 ? Le nouveau Pocket Wi-Fi inclus sans surcoût dans la nouvelle offre de Free ,permet d’accéder à Internet via le réseau mobile 4G de Free, chez vous mais surtout en mobilité en France métropolitaine. Un nouvel abonné Freebox Ultra l’a bien compris en utilisant désormais le galet 4G de Free dans sa Tesla : “Le Freebox Pocket il va rester dans la Tesla et va remplacer l’abonnement premium Tesla a 9.99e/mois”, a-t-il indiqué dans un post sur X, agrémenté d’une photo qui parle d’elle-même.

En effet, le constructeur automobile de voitures électriques dont l’un des fondateurs est Elon Musk, propose un forfait “Connexion Premium” qui permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités de connexion via le réseau cellulaire, en plus de la connexion standard WiFi (navigation et web seulement) offerte pendant 8 ans.

Le Freebox Pocket il va rester dans la #Tesla et va remplacer l’abonnement premium Tesla a 9.99e/mois 😏#freeboxultra pic.twitter.com/3kkwwGXav5 — Paul Demarecaux (@PaulDemarecaux) February 11, 2024

Si le Pocket Wi-Fi peut ainsi faire faire des économies à ceux qui ont opté pour le forfait premium de Tesla, il est fort à parier que de nombreuses fonctionnalités ne soient plus prises en charge comme le Mode Sentinelle Vue caméra en direct, la visualisation de la circulation en temps réel voire l’accès à la vidéo en streaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox