SFR lance des nouveautés appréciables sur le mobile et offre à présent Universal+ à ses abonnés fixe d’entrée de gamme

La conversion et le transfert d’eSIM débarquent chez SFR, et même l’activation de la carte SIM virtuelle sans QR Code. Dans le même temps, l’opérateur offre 6 mois d’abonnement à Universal+ aux abonnés à sa box Starter.

Après avoir relancé la guerre des prix dans l’objectif de mettre fin à la fuite massive d’abonnés qui le touche depuis l’année dernière, SFR ne s’avoue pas vaincu, lui qui reste malgré tout deuxième opérateur français sur le segment, derrière Orange, en matière d’abonnés (19,6 millions). Sacré par nPerf meilleur réseau mobile ex-aeqo avec Bouygues Telecom au 1er semestre 2024, l’opérateur au carré rouge enchaîne les offres agressives via sa filiale Red by SFR mais pas seulement.

Sur le plan technologique, la filiale d’Altice ne se repose pas sur ses lauriers. Très récemment, elle a lancé la conversion d’une carte SIM physique en eSIM (10€) et surtout le transfert rapide de l’eSIM en “6 minutes + temps de transfert avec 11 étapes” annonce-t-elle, et l’activation de la carte SIM virtuelle par l’opérateur sans nécessité d’un QR code sur les iPhone et Samsung.

La transformation d’une carte SIM en eSIM est également possible uniquement avec les iPhones XS, XS Max, XR ou modèles ultérieurs mais aussi avec les Samsung A55 5G, A35 5G, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24 Ultra, S24+, Z Fold 5 et Z Flip 5. Autre nouveauté, cette fois à venir, les abonnés SFR bénéficieront du RCS sur iPhone via iOS 18. La bêta 3 de l’OS d’Apple a activé ce protocole pour l’opérateur.

Universal+ offert pendant 6 mois sur la box Starter pour les abonnés actuels

Vous avez un abonnement Box Starter chez l’opérateur ? “Bonne nouvelle, pour vous remercier de votre fidélité, les chaînes et le service Universal+ vous sont accessibles gratuitement, et ce pendant 6 mois”, annonce également SFR. Les abonnés actuels profiteront donc de 13ème RUE accessible sur le canal 50, SYFY (canal 51), E! sur le canal 52 et DreamWorks via le canal 204. Chez la concurrence, Universal+ est par exemple inclus sans limite de durée dans les offres Freebox Ultra et Révolution avec TV by Canal. Chez Bouygues Telecom, l’abonnement est offert 6 et 12 mois pour les nouveaux abonnés Bbox Must et Ultym.

Par ailleurs, SFR offre actuellement les frais d’ouverture de service de 49€ offerts sur toutes ses offres Box.

Source : @Tiino_X83, SFR

