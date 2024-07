Après 2 ans d’attente, le service F1 TV Pro débarque enfin dans certaines offres Canal+, sans surcoût

Certains abonnés Canal+ bénéficient désormais de F1 TV Pro dans leur offre via myCanal. On vous dit tout.

Il était temps. Annoncé en 2022, l’accord qui prévoyait l’intégration de l’application F1 TV Pro dans myCanal, prend enfin forme. La plateforme qui permet d’assister en direct à toutes les sessions de F1, toutes les courses de support (F2, F3 et Porsche Supercup) et d’accédez à toutes les informations importantes pendant la course pour encore plus d’immersion (télémétrie, caméras et radios embarquées, etc.), est enfin disponible dans certaines offres Canal+.

F1 TV Pro est inclus dans les offres Canal+ Sport, Canal+ Friends & Family souscrites après septembre 2021 et dans les abonnements Pack Sport, Intégrale, Intégrale+ souscrits avant septembre 2021. “Quelle que soit l’année de souscription, Canal+ à la Demande (avec Apple TV+) doit être activé”, précise la filiale de Vivendi.

L’accès au service F1TV Pro implique la création d’un compte F1 TV Pro de de lier ce compte avec un compte Canal+. Pour se connecter, il faudra se rendre dans la rubrique “Chaînes et Apps” de myCanal puis “Applications partenaires”.

Les équipements compatibles sont PC, Windows (Windows 7 et +), Google Chrome (version 85+), Microsoft Edge (version 85+), Mozilla Firefox (version 82+), Internet Explorer (version 11), Mac (macOS X) avec Safari (version 14), Google Chrome (version 85+), Android et Android TV (Android 7.0 et +), iOS / tvOS (iOS 10.0 et +), Amazon (Fire OS 7 et +), et Chromecast, Google TV. Le service n’est pas accessible sur décodeurs TV, box FAI et TV connectées (hors Android TV).

Canal+ dispose des droits de diffusion de la Formule 1 jusqu’en 2029 en France avec une expérience enrichie (grands prix, reportages, émissions, et toute l’actualité de la compétition) et propose en plus le championnat du monde de MotoGP jusqu’en 2029 et WRC jusqu’en 2030. Depuis le 18 décembre dernier, F1TV Pro n’est plus accessible en France pour les nouveaux abonnés.

