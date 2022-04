Canal+ va lancer un nouveau service gratuitement pour tous ses abonnés sur myCanal

La filiale de Vivendi annonce conserver la diffusion exclusive du Championnat du Monde de Formule 1 jusqu’en 2029. L’accord prévoit l’intégration d’un nouveau service au sein de myCanal.

Depuis l’arrivée de la Formule 1 sur Canal+ en 2013, la discipline rencontre un vrai succès, l’audience est au rendez-vous chaque saison. En 2021, ce sont 1,14 million de téléspectateurs en moyenne qui ont suivi les Grands Prix sur la chaîne cryptée, en hausse de 50% en deux ans. Les fans et abonnés peuvent se réjouir, la compétition restera reine sur Canal+ jusqu’en 2029, en France et dans plus de 25 pays. Tous les contenus, les grands prix, reportages, émissions, et toute l’actualité de la Formule 1 resteront accessibles sur Canal+, et ce n’est pas tout puisque ce nouvel accord prévoit également l’intégration de l’application F1TV Pro dans myCanal, accessible pour la première fois aux abonnés, lesquels sont désormais assurés de profiter de l’offre la plus complète en matière de sports mécaniques avec Championnat du Monde de MotoGP jusqu’en 2029 et 2030 pour le WRC.

Complémentaire, le service F1TV Pro offre des contenus inédits comme accès à toutes les séances de F1, à toutes les caméras embarquées et radios des pilotes, mais aussi aux courses de F2, F3 ou encore au replay de toutes les sessions.