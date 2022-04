La Livebox 5 désormais disponible pour les abonnés fibre Sosh

Avec le lancement des nouvelles offres d’Orange, sa marque low-price monte en gamme et propose une nouvelle box pour ses futurs abonnés fibre.

Exit le vieux modèle, on passe à la Livebox 5 chez Sosh. La marque de l’opérateur historique propose en effet dorénavant sa Livebox 5, autrefois réservée aux abonnés Orange, pour ses nouveaux abonnés fibre. Cependant, pas de hausse de débit à signaler, ce dernier reste limité à 300 Mbit/s en téléchargement et en upload. Le prix reste lui aussi inchangé, l’offre étant toujours proposée sans engagement pour 19.99€/mois la première année puis 29.99€/mois. A noter cependant, les abonnés ADSL continueront pour leur part de recevoir la Livebox 4.

Pour rappel, cette Livebox dévoilée en 2019 par l’opérateur est pensée pour être éco-responsable avec notamment une coque en plastique 100% recyclé. Le server veut également proposée un WiFi Intelligent, avec une connexion stable et “plus performante pour tous les appareils du foyer”, en WiFi 5 cependant. L’offre permet également les appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et des DOM ainsi que de plus de 100 destinations internationales. En tant qu’offre double-play, elle n’inclut pas la télévision qui reste cependant accessible via l’appli TV d’Orange, offerte sur demande, ou encore l’option décodeur TV pour 5€/mois.