Oqee inaccessible pour certains abonnés Freebox Delta, Free va résoudre le problème

Avis aux abonnés Freebox Delta en ADSL, l’agrégation 4G+xDSL et Oqee ne font pour l’instant pas bon ménage.

Un couac assez gênant pour certains abonnés Freebox Delta. L’offre haut de gamme de Free permet en effet d’activer une option d’agrégation 4G+xDSL, permettant au flux d’internet mobile de venir en complément d’une connexion ADSL ou VDSL, mais en activant cette option qui peut s’avérer bien utile, les abonnés se retrouvent privés d’Oqee.

En effet, il est nécessaire pour utiliser Oqee sur un appareil autre que mobile d’être connecté au réseau de votre Freebox or d’après des témoignages sur le site dédié de l’opérateur, l’interface TV sur Android TV ne reconnaît pas le réseau lorsque l’option est activée. Cependant, le problème est connu des développeurs, qui annoncent “nous aurons bientôt de quoi contourner ce problème“. En attendant, ils conseillent plutôt de désactiver l’agrégation pour éviter cette situation.

Pour rappel, Oqee est disponible sur Android TV, mobile, smart TV Samsung et Apple TV pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop. Les abonnés Freebox mini 4K doivent être équipés d’un player Pop ou Apple TV en multi-TV pour bénéficier de la version mobile et sur Android TV et Apple TV, mais ont tout de même accès à l’application sur Smart TV Samsung.