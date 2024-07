Bouygues Telecom et SFR sacrés meilleurs réseaux mobiles ex-aeqo au premier semestre 2024 par nPerf, Free Mobile dernier

Surprise sur les réseaux mobiles, SFR et Bouygues Telecom dépassent Orange au classement semestriel de nPerf en termes de performances.

Après avoir réduit leur écart avec le leader du marché, Bouygues Telecom et SFR se sont finalement hissés à la première place du podium de nPerf pour le premier semestre 2024. Alors que le haut du classement était habituellement occupé par l’opérateur historique, celui-ci se retrouve troisième, mais reste devant Free Mobile. L’outil de mesures de débits a en effet publié son baromètre pour le premier semestre de l’année se basant sur des milliers de mesures réalisées par ses utilisateurs.

Il est important de noter que Bouygues et SFR sont les opérateurs où le moins de tests ont été réalisés (respectivement 21% et 18%), par rapport à Free et Orange qui eux ont représenté 30 et 31% des mesures analysées par nPerf sur cette période. Les résultats sont classés par opérateur. Les résultats pour chaque opérateur incluent les tests réalisés sur les réseaux partenaires (Free sur réseau Orange ou SFR sur réseau Bouygues Telecom). Seuls les tests réalisés sur des smartphones compatibles 4G, 4G+ ou 5G ont été comptabilisés par nPerf. Cependant, le résultat est assez clair : Free reste assez loin derrière ses concurrents en termes de performances de réseau mobile toutes technologies confondue.

Grâce à d’excellents résultats en débit montant et à sa première place sur la latence (29.7 ms), le streaming et la navigation, Bouygues Telecom a atteint un score moyen de 97 445 nPoints dans le baromètre et occupe avec SFR, la première place du classement. Bouygues Telecom obtient la meilleure note sur l’ensemble de nos indicateurs à l’exception du débit descendant. “La croissance

des performances de Bouygues Telecom est d’autant plus remarquable qu’elle est continue sur l’ensemble de la période étudiée” affirme nPerf. Du côté de SFR, les performances ont été notables sur les débits descendants puisqu’il s’agit des meilleurs avec une légère avance sur Orange qui était jusque-là indétrônable. Quant à l’opérateur historique, nPerf souligne que l’ouverture de ses réseaux 5G à l’ensemble de ses abonnés a eu un effet immédiat sur les performances moyennes de l’opérateur avec une forte augmentation des résultats en juin 2024.

Free Mobile pour sa part n’arrive à tirer son épingle du jeu nulle part, se retrouvant en dernière place sur tous les indicateurs et avec un score très bas par rapport à la concurrence. Au global, les Français ont bénéficié d’une amélioration continue des performances des réseaux durant le premier semestre, avec une augmentation moyenne de score de 2%. Mais cette croissance ralentit et le gain de performances “ne se traduit pas par une amélioration des usages avancés tels que a navigation et le streaming” indique nPerf.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox