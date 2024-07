Free améliore son application Freebox Files sur Android

Après avoir lancé une nouvelle mise à jour de son application sur iOS, Free propose les mêmes changements sur la version Android de Freebox Files.

La nouvelle fonctionnalité de glisser/déposer testée en bêta sur Testflight est désormais disponible sur Android grâce à une nouvelle mise à jour de l’application Freebox Files sur le Play Store. Cette nouvelle version apporte également des améliorations pour faciliter la configuration d’un disque dur, annoncent les développeurs. L’association d’une nouvelle Freebox a également été optimisée, et divers bugs ont été résolus pour une meilleure stabilité de l’application.

L’application permettant la gestion de l’espace de stockage des Freebox continue ainsi de s’améliorer et d’intégrer des changements d’utilisation visant à faciliter la vie des utilisateurs. Lancée en octobre 2022, l’application officielle Freebox Files offre un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur d’une Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment.

Les disques supportés selon les Freebox

Révolution : disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB

disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB Mini4K : possibilité de brancher 2 disques USB

possibilité de brancher 2 disques USB Pop : un disque USB

un disque USB Delta : jusqu’à 4 disque SATA + branché 1 disque USB

jusqu’à 4 disque SATA + branché 1 disque USB Ultra : 1 disque NVMe + disque USB

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox