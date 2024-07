Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : pléthore de lancements sur les Freebox, des annonces à ne pas louper

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

A partir du 9 août prochain, les abonnés Freebox Ultra et Delta devront payer 1,99€/mois s’ils ne veulent pas de publicités sur Prime Video. Plus d’infos…

France 2 UHD est maintenant disponible sur la Freebox sur le canal 102. Plus d’infos…

Le nouveau pack Ciné+ OCS débarque sur les Freebox avec 6 chaînes (OCS, Ciné+ Frisson, Emotion, Family, Festival, Classic) pour 12,99€/mois. Plus d’infos… 5 nouvelles chaînes cinéma et un nouveau pack Ciné Pop arrivent sur Freebox TV, et c’est offert pour le lancement, jusqu’au 31 juillet. Plus d’infos… Freebox Révolution, Ultra et Delta : 7 nouveaux canaux Eurosport vous sont proposés gratuitement pour les JO. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux à télécharger gratuitement avec un titre tiré d’une licence très connue mais il faudra faire vite ( Hitman Absolution, Call of Juarez: Bound in Blood, et Wall World). Plus d’infos… Cette semaine, OQEE Ciné met à l’honneur pour les abonnés Free des films aux héros musclés comme une sélection spéciale Jean-Claude Van Damme. Plus d’infos… Free propose aux Freenautes de tester une nouvelle version de Freebox Connect sur iPhone. Plus d’infos…

Lancement de la chaîne chrétienne EVTV et retrait de TF1+1 et TMC+1 sur les Freebox. Plus d’infos…

L’offre TV de Free s’étoffe encore avec l’arrivée de 4 nouvelles chaînes incluses dans les différents packs Afrique. Plus d’infos…

Free permet à présent de toujours rester connecté au même profil Oqee sur le Player Pop et Ultra ainsi que sur les box Android TV. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile teste bel et bien les SMS par WiFi chez certains abonnés, sur différents OS. Plus d’infos…

5G : Free Mobile accélère le déploiement de la bande 3,5 GHz, avec le meilleur déploiement en juin. Plus d’infos…

L’opérateur compte désormais plus de sites 3G que SFR et continue de progresser sur la 4G. Plus d’infos…

Free Mobile propose un nouveau pack avec le tout récent Honor 200. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

La nouvelle chaîne France 3 UHD sera lancée sur les Freebox le 10 juillet prochain. Plus d’infos…

Free au top niveau sur l’IPv6 avec ses Freebox (99%) mais toujours au point mort sur le mobile (1%). Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox