Free sort les “gros muscles” sur Oqee avec de nouveaux films gratuits en illimité pour ses abonnés

Cette semaine, OQEE Ciné met à l’honneur des films aux héros musclés comme une sélection spéciale Jean-Claude Van Damme.

OQEE Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez. Et c’est inclus dans votre abonnement Freebox et votre forfait mobile Free 5G. Disponible sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, mais aussi dans l’application OQEE by Free et sur le site oqee.tv, le service de Free propose plus de 500 films et séries en illimité avec publicités. Ce 5 juillet, l’opérateur a annoncé des nouveautés.

On commence avec la star de la semaine, pour les fans de Jean-Claude Van Damme, OQEE Ciné vous propose une sélection spéciale de 7 films incontournables à voir et à revoir en illimité :