Avec l’arrivée de nouvelles 4K, qui de Free, Orange, SFR et Bouygues proposent une qualité améliorée (HDR, Dolby Atmos)

Quel opérateur propose les meilleurs flux 4K (France 2 UHD et autres) ?

Ca bouge un peu du coté des chaînes 4K sur la Freebox. En plus de TF1 4K, M6 4K et INULTRA qui étaient déjà présentes, c’est France 2 UHD qui est arrivé mercredi et France 3 UHD qui arrivera les 10 juillet prochain sur Freebox TV. mais au délà de la définition de l’image, d’autres paramètres entrent en jeu pour apporter une meilleure qualité d’image

Afin de savoir si les flux proposés par les différents opérateure intègrent les normes HDR pour l’image et Dolby Atmos pour le son, Ultra-K.fr a réalisé un tableau compératif du flux de France 2 UHD.

Pour ceux qui ne connaitraient pas, la norme HDR (High Dynamic Range) est une technologie d’imagerie qui permet de capturer, de traiter et d’afficher des images avec une plage dynamique plus large de luminosité et de couleur. Contrairement aux techniques traditionnelles (SDR – Standard Dynamic Range), HDR améliore le contraste entre les zones les plus sombres et les plus lumineuses d’une image, offrant ainsi des détails plus riches et des couleurs plus réalistes et offre ainsi une expérience visuelle plus immersive et fidèle à la réalité.

Concernant Free, on constate que l’opérateur ne propose pas de flux HDR (pour France 2 UHD mais pour les autres chaînes 4K également), sur aucune de ses Freebox, alors que le Player Pop est compatible. De même les Player devialet et Pop sont compatibles avec le Dolby Atmos, mais ce n’est pas proposé par Free.

