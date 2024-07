France 2 UHD est maintenant disponible sur la Freebox

L’offre 4K de la Freebox se développe enfin !

Attendue depuis plusieurs semaines, France 2 UHD (4K) vient de rejoindre l’offre TV de Free sur le canal 102. Cette chaînes propose les contenus de France 2 upscalés mais des émissions sont proposées nativement en UHD avec HDR10, en particulier pendant les Jeux Olympiques de Paris.

France 2 UHD, comme les autres chaînes 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K, One, Pop, Delta et Ultra (la Freebox Révolution n’est, elle, pas compatible 4K) Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K en multi TV. Pour profiter de l’Ultra Haute Définition il est bien sûr nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K, même si la chaîne est accessible sur un simple téléviseur HD.

