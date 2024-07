Freebox TV : une autre chaîne française gratuite “un peu spéciale” est ajoutée et deux autres disparaissent

Lancement de la chaîne chrétienne EVTV et retrait de TF1+1 et TMC+1.

C’est le festival des nouveautés sur les Freebox (Pop, Révolution, Ultra, Delta, mini 4K, One) ce mercredi et au-delà de toutes les nouvelles chaînes annoncées ( OCS Ciné+ pack Ciné Pop ), d’autres évolutions ont eu lieu ce 3 juillet sur le service TV de Free. Ainsi une nouvelle chaîne français gratuite nommée EVTV vient d’arriver et deux déclinaisons de chaînes ont été retirées.

La nouvelle chaîne EVTV s’adresse à un public restreint puisqu’elle s’annonce chrétienne et francophone et propose ses programmes 24/24 et 7J sur 7. Elle produit des programmes ludiques, divertissants et édifiants. Toutes les émissions ont pour objectif de bâtir, d’encourager et de partager la foi. La palette des thèmes abordés par EVTV est large et couvre tous les aspects de la vie chrétienne : Spiritualité, Foi, Mariage, Sexualité, Anges, démons, Prospérité, péché, sanctification, Épanouissement personnel, épanouissement professionnel, louange, adoration, gospel.

Dans le même temps, ce sont les chaînes TF1+1 et TMC+1 qui disparaissent de la zapliste de Freebox TV. Elles proposaient les programme de TF1 et TMC avec 1 heure de décalage. Même si elles pouvaient être utiles pour certains abonnés, elles ont aujourd’hui moins de raison d’être puisque la fonction start-over permet de visualiser les programmes de TF1 et TMC (et presque toutes les autres chaînes) jusqu’à 4h en arrière.

