Ciné+ OCS est désormais disponible sur Prime Video avec 7 jours offerts

Comme prévu, Canal+ lance aujourd’hui une nouvelle offre dédiée au cinéma et aux séries enrichie par le rachat d’OCS. Ses distributeurs partenaires la propose dès à présent comme Prime Video.

Lancée ce 3 juillet dans des offres Canal+ mais aussi sur les box des opérateurs dont les Freebox, la nouvelle offre Ciné+ OCS fait également son apparition sur Prime Video, en remplacement d’OCS.

Fruit du rachat d’OCS par Canal+, cette offre comprend 6 chaînes et un service à la demande pour profiter des films en exclusivité dès 6 mois après la sortie salles, du cinéma au programme mais aussi des séries inédites françaises et internationales, des créations avec les labels OCS Signature et OCS Originals

Comme souvent sur Prime Video, une période d’essai est proposée, il s’agit de 7 jours offerts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox