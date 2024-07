Nouveau record de débit avec plus de 50 000 Go téléchargés en une seconde grâce à une fibre standard

Des débits faramineux atteints par des chercheurs japonais ce printemps grâce à une fibre disponible dans le commerce.

L’institut national japonais des technologies de l’information et des communications (NICT) a établi un nouveau record mondial de débit internet. Les chercheurs ont en effet pu atteindre 402 000 000 mégabits par seconde (Mbps), soit plus de 50 To par seconde ou 50 250 Go par seconde.

Un exploit réalisé en transférant des données sur 50 kilomètres de câbles de fibre optique. Et, surprise, il ne s’agit pas ici d’une nouvelle fibre développée expressemént pour cela, mais bien de câbles standard disponibles dans le commerce. Cependant, ce record a été atteint en utilisant 6 bandes de transmission en tout, ce qui a permis d’augmenter la bande passante à 37.6 térahertz.A titre de comparaison, le WiFi 7 dispose d’une bande-passante ultra-large de 320 mégahertz…

Cependant, pour les chercheurs, une véritable application commerciale serait possible et permettrait ainsi d’améliorer les débits sans avoir à changer les infrastructures de fibre optique existantes, la seule modification devrait être effectuée sur les points d’entrée et de sortie.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox