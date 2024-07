Free lance une nouveauté au démarrage d’Oqee sur le Player TV 4K des Freebox Pop et Ultra

Free permet à présent de toujours rester connecté au même profil Oqee sur le Player Pop et Ultra ainsi que sur les box Android TV.

Après la version iOS, Smart TV Samsung ou encore web et Android mobile, une nouvelle mise à jour d’Oqee by Free a été déployée ce 2 juillet sur le Player TV 4K de Free et box Android TV compatibles afin de rendre désormais possible la sélection d’un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture de l’application.

Par ailleurs, l’écran au lancement de l’application a été mis à jour pour s’adapter aux couleurs de la nouvelle charte d’Oqee by Free.

L’application TV de Free est disponible sur Android TV sous réserve que votre équipement soit certifié Android TV et non juste “Android” et qu’il fonctionne sous OS 8 minimum. Lors de la création de votre compte Google, vérifiez également avoir sélectionné le réglage pays “FR” (France).

