Free permet désormais de toujours rester connecté au même profil sur la version web d’Oqee

Il est désormais possible de se connecter directement sur le même profil à chaque fois que vous vous rendez sur oqee.tv.

Une amélioration qui a été apportée sur les appareils Apple, puis sur l’application pour Samsung TV d’Oqee et est maintenant implémentée sur la version navigateur de l’opérateur. Il est ainsi possible de faire en sorte, simplement en décochant un petit bouton, de faire en sorte que votre profil soit conservé à chaque fois que vous vous rendez sur le site oqee.tv.

Pour cela, lorsque vous vous connectez et que vous voyez s’afficher le choix des profils, il vous suffit de décocher le bouton ci-dessous puis de cliquer sur votre profil favori. Il vous sera toujours possible de modifier ce choix dans vos réglages, mais une fois ce bouton décoché, vous aurez ainsi directement accès à vos programmes habituels et à vos recommandations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox