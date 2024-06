Apple dévoile un max de nouveautés

La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024 d’Apple a été marquée par de nombreuses annonces excitantes, touchant à la fois le matériel, les logiciels et les services. Voici un aperçu des principales nouveautés dévoilées lors de cet événement.

iOS 18 : améliorations et nouveautés

Interface et personnalisation

iOS 18 apporte une refonte majeure de l’interface utilisateur avec des thèmes plus personnalisables. Les utilisateurs peuvent désormais créer des profils de thèmes spécifiques pour différentes situations (travail, détente, etc.), offrant une expérience utilisateur plus dynamique et adaptée.

Widgets interactifs

Les widgets sur l’écran d’accueil deviennent interactifs, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions sans ouvrir les applications. Par exemple, il est possible de contrôler la musique, répondre à des messages, ou ajuster les paramètres de domotique directement depuis le widget.

Mode conscience

Un nouveau “Mode Conscience” utilise l’apprentissage automatique pour réduire les distractions en temps réel. En fonction des habitudes d’utilisation et du contexte, ce mode propose des notifications minimisées et des suggestions pour aider les utilisateurs à se concentrer sur leurs tâches importantes.

MacOS “Sequoia”

Ce système d’exploitation introduit des thèmes personnalisables, permettant aux utilisateurs de modifier l’apparence de leur interface en choisissant les couleurs, polices et styles d’icônes selon leurs préférences. Cette personnalisation s’accompagne de widgets de bureau dynamiques, offrant un accès rapide et interactif aux informations essentielles directement sur le bureau.

Les performances de macOS Sequoia bénéficient d’optimisations spécifiques pour les dernières puces Apple Silicon, telles que les M3 et M3 Pro. Ces optimisations assurent une gestion efficace des tâches lourdes tout en prolongeant l’autonomie des appareils portables grâce à une gestion de l’énergie plus intelligente. En matière de productivité, la fonctionnalité Continuity Pro facilite le transfert fluide d’appels, de messages et de fichiers entre les différents appareils Apple, même dans des conditions de connectivité limitée. De plus, les applications natives comme Safari, Mail et Notes ont reçu des mises à jour importantes : Safari améliore la gestion des onglets et la protection de la vie privée, Mail offre des filtres intelligents pour une meilleure organisation, et Notes intègre désormais des outils avancés pour l’Apple Pencil.

La sécurité est également renforcée avec macOS Sequoia. Un nouveau Lockdown Mode protège les données en cas de perte ou de vol du Mac, désactivant les fonctions sensibles et alertant les contacts de confiance. Par ailleurs, la protection des données personnelles est améliorée avec un chiffrement plus robuste et des permissions plus strictes pour l’accès des applications tierces aux informations de l’utilisateur.

L’intégration avec l’écosystème Apple est approfondie, permettant une gestion plus intuitive des appareils HomeKit directement depuis le Mac et une synchronisation immédiate des préférences, mots de passe, et configurations via iCloud. Pour les développeurs, macOS Sequoia introduit Xcode 16, qui apporte de nouveaux outils pour le développement avec Swift et SwiftUI, ainsi qu’un Universal App Builder qui simplifie la création d’applications compatibles avec toutes les plateformes Apple.

WatchOS 11 : santé et connectivité

Suivi avancé de la santé

watchOS 11 introduit des fonctionnalités avancées pour le suivi de la santé. Parmi les nouveautés, on retrouve la surveillance continue de la glycémie, des exercices de respiration guidés, et un suivi amélioré des habitudes de sommeil.

Connectivité améliorée

Les fonctionnalités de connectivité entre Apple Watch et les autres appareils ont été renforcées. L’Apple Watch peut désormais servir de télécommande pour les appareils HomeKit plus facilement, et la synchronisation avec iPhone et Mac est plus fluide.

iPadOS 18 : puissance et polyvalence

iPadOS 18 introduit un multitâche encore plus avancé avec la possibilité de redimensionner les fenêtres d’applications et de les organiser librement sur l’écran. Cette fonctionnalité vise à améliorer la productivité en offrant une flexibilité accrue dans la gestion des applications.

Apple Pencil amélioré

L’Apple Pencil gagne en précision avec une latence réduite et de nouvelles fonctionnalités contextuelles basées sur la pression et l’inclinaison. Des outils supplémentaires pour les artistes et les professionnels du design ont été ajoutés.

Collaboration en temps réel

Les capacités de collaboration en temps réel ont été améliorées, facilitant le travail d’équipe sur les documents et projets partagés. Les applications de la suite iWork supportent désormais la collaboration simultanée avec des mises à jour en temps réel.

MacBook Air 15 pouces

Apple a dévoilé un MacBook Air de 15 pouces, équipé des dernières puces Apple Silicon. Ce modèle promet une puissance de calcul accrue tout en maintenant une conception légère et mince. Le MacBook Air 15 pouces vise à combler l’écart entre le MacBook Air standard et les modèles Pro en offrant plus d’espace pour les tâches professionnelles.

Apple Vision Pro bientôt disponible en France

L’Apple Vision Pro, un casque de réalité augmentée, a été l’une des annonces les plus attendues. Ce dispositif offre une immersion totale dans des environnements virtuels avec des applications allant du divertissement à la productivité. Le Vision Pro intègre des technologies de pointe pour une interaction intuitive et un confort d’utilisation prolongé. Il sera officiellement lancé en France le 12 juillet prochain à partir de 3 999 €.

HomePod Mini réinventé

Le HomePod Mini a été repensé avec des capacités améliorées en matière de reconnaissance vocale et de qualité sonore. Il prend en charge de nouvelles commandes pour contrôler les appareils HomeKit et offre une intégration plus profonde avec Siri.

