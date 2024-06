On a testé pour vous le très séduisant Max (HBO), offert aux abonnés Freebox

Le service Max est désormais disponible sur la majorité des player Freebox, que propose-t-il, à quoi s’attendre ? Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de la plateforme.

Il entend intégrer le top 3 des plateformes de streaming, Max est enfin disponible en France sur de nombreux supports, y compris sur les Freebox. Avec un catalogue de contenus riche et des licences phares comme Game of Thrones, Harry Potter etc, le service est ambitieux et est proposé gratuitement pendant 3 mois aux abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel et Pop, ou un mois pour les autres abonnés Freebox, dans sa formule avec publicités pour 5.99€/mois.

Depuis le player Free TV 4K (anciennement nommé player Pop), vous pouvez retrouver l’application sur le canal 136 ou depuis la page d’accueil Android TV. Une fois votre offre activée, il vous suffira de vous connecter avec vos identifiants pour profiter de la myriade de contenus proposés sur votre player.

Une fois connecté, vous arrivez ainsi sur une page d’accueil assez classique, avec un énorme bandeau présentant les contenus phares du service comme la série House of The Dragon ou Black Adam… En faisant défiler la page d’accueil, plusieurs lignes thématiques vous seront proposées, y compris certaines dédiées à un univers en particulier. D’ailleurs, si vous désirez directement trouver des contenus liés à ID, HBO ou même Harry Potter, une ligne vous permet de choisir la section qui y est dédiée directement.

L’interface se veut très simple, un bandeau en haut pour trier par contenus ce qui vous intéresse (série, film, sport si l’option est cochée…) et sur le côté un accès à la recherche et à votre liste de contenus. Qu’en est-il sur ce point ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le catalogue est très alléchant.

La qualité des programmes HBO n’est plus à prouver : Les Sopranos, Game of Thrones, Euphoria, Chernobyl… A cela s’ajoute le catalogue de DC Comics, les productions pour jeunes adultes d’AdultSwim (Rick and Morty…) ou encore des productions françaises sur mesure comme Une Amie Dévouée et l’adaptation du livre Vivre avec nos morts. En termes de fonctionnalités, rien d’exceptionnel, le player est très simple mais on peut noter un contrôle parental et la possibilité de verrouiller son profil avec un code PIN.

Verdict : à peine arrivé, MAX a tout d’un grand

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Max débarque sur le marché français avec de solides arguments. Son tarif le positionne clairement en concurrence avec Disney+ et son catalogue a énormément de licences cultes sur lequel se reposer, sans compter les possibles sorties à venir avec une série Harry Potter de prévue ou encore la suite de House of The Dragons qui se déroule dans l’univers de Game of Thrones… Le fait qu’il soit offert pendant quelques mois pour les abonnés Freebox ne gâchent rien, mais si vous avez seulement un abonnement SVOD payant à prendre, Max peut être sérieusement envisagé…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox