Free à l’heure des stages d’observation pour les élèves de seconde

Free donne l’opportunité aux jeunes de découvrir le monde professionnel en ouvrant ses boutiques aux élèves de seconde pour un stage d’observation du 17 au 28 juin 2024.

Découvrir le secteur des télécommunications et ne pas se tourner les pouces trop tôt avant les vacances d’été. En cette fin d’année scolaire sous l’impulsion de l’Etat, un stage est instauré pour l’ensemble des 560 000 élèves de seconde générale et technologique. Celui-ci peut se dérouler en entreprise, dans une administration ou une association pour une durée de deux semaines, du 17 au 28 juin 2024. “Chaque lycéen peut ainsi approfondir sa découverte des métiers et être aidé à préparer ses choix d’orientation”, indique le site du ministère de l’éducation.

Les entreprises vont-elles jouer le jeu ? Pour sa part, Free a fait le choix d’ouvrir ses 230 boutiques pour un stage d’observation durant cette même période. Dans un post Linkedin, Rajae Jlassia, chargée de recrutement et projet RH chez Free Distribution a détaillé plus en détail le fonctionnement de ce stage. les élèves de secondes sélectionnés apprendront notamment le fonctionnement d’une boutique Free, l’accueil et conseil aux clients, la présentation des offres et services. Au programme également, les valeurs et la culture Free.

Comment postuler ?