Bouygues Telecom offre 3 mois d’abonnement à ses nouveaux clients Bbox Must et Bbox Ultym

Nouvelle opération séduction pour Bouygues Telecom, qui propose trois mois “offerts” sur ses Bbox les plus onéreuses pour les nouveaux abonnés.

Depuis ce lundi, les formules Bbox Must et Bbox Ultym sont proposées avec 3 mois offerts, mais uniquement si vous êtes un nouveau client. Une proposition assez alléchante en soi puisqu’il s’agit des formules les plus onéreuses de l’opérateur. Cette offre prend la forme d’un remboursement sur la facture des abonnés.

La Bbox Must revient à 34,99€ par mois pendant 12 mois puis 39,99€ par mois et inclut les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays, 180 chaînes TV avec le décodeur TV Bbox 4K et propose des débits de 1 Gbit/s en téléchargement et de 700 Mbit/s en envoi en fibre optique ainsi que le WiFi 6. En souscrivant, vous profitez aussi de 6 mois offerts à Prime Video, Universal+ et Cafeyn. Ainsi, ces trois mois offerts représentent une économie de 105€ sur la facture internet, à condition de s’engager pendant un an bien sûr.

Du côté de la Bbox Ultym, comptez sur 42,99€ par mois pendant 12 mois, soit la durée de l’engagement puis 47,99€ par mois et inclut les mêmes services que la Bbox Must avec des débits plus élevés de 2 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi en fibre optique ainsi que le WiFi 6E. Cette fois on peut noter une économie de 129€, à noter cependant, le remboursement doit être réclamé sous 8 semaines après réception du dossier conforme dans chacun de ces cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox