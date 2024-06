Free lance un bêta test pour améliorer le WiFi des Freebox Révolution et mini 4K

Un coup de boost du WiFi est à prévoir pour les Freebox mini 4K et Révolution, les développeurs cherchent des testeurs volontaires.

La prochaine évolution des Freebox Révolutions et mini 4K inclura une optimisation des performances de la carte WiFi 5 GHz “afin d’en tirer le maximum de débit” expliquent les développeurs dans un appel à candidature sur le bug tracker des Freebox. Il est ainsi possible de bêta-tester cette mise à jour en s’inscrivant sur le site et en commentant en dessous du post dédié.

Voici les informations données par les développeurs pour candidater :

– Merci d’indiquer votre Adresse MAC

– Cette inscription ne concerne que la prochaine mise à jour à propos du Wifi.

– Seuls les Servers Révolution et Mini4K ayant une carte Wifi AC sont éligibles.

– Nous souhaiterions avoir une cinquantaine d’inscrits dans l’idéal.

Comme d’habitude, une certaine confidentialité est réclamée par les développeurs. Vous recevrez sur votre adresse mail d’inscription au bug tracker un questionnaire à remplir à propos de votre environnement Wifi. Si par la suite vous souhaitez quitter ce dispositif, il vous suffira de le dire en commentaire, et les données collectées seront alors immédiatement effacées comme vos commentaires sur cette tâche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox