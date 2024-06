Free annonce un changement bienvenu pour Oqee sur les Smart TV Samsung

Pour un lancement de programmes plus fluide sur Oqee, mettez à jour l’application sur votre Smart TV Samsung.

Après l’avoir déployé sur les appareils Apple il y a presque un mois, Free apporte un changement plutôt pratique pour l’utilisation d’Oqee sur les Smart TV Samsung. Si vous souhaitez en bénéficier, redémarrez votre téléviseur et vérifiez que l’application tourne bien sous la version 2.4.4.

En effet, il est désormais possible de sélectionner un profil au démarrage de l’application pour ne plus afficher tous les profils à chaque ouverture de l’application. Pratique pour un appareil que vous êtes le seul à utiliser, dans votre chambre par exemple. Si vous voulez vous débarrasser de la proposition, il suffit ainsi de décocher l’option “Afficher cet écran au démarrage“. Il est possible à tout moment depuis les réglages de faire en sorte que l’écran vous soit à nouveau proposé à chaque ouverture.

