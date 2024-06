Le player TV 4K de Free en prend pour son grade, la grosse surprise de SFR… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Sur le player Pop, le PiP fait enrager

Accessible sur pléthore d’appareils, la fonctionnalité Image dans l’Image permet chez Free de continuer à profiter de vos contenus tout en utilisant d’autres applications. Disponible sur l’application Oqee by Free sur mobiles et tablettes Android, Player TV Free 4K, Android TV, Fire TV, et Apple TV, le “Picture-in-Picture” de Free comporte hélas toutefois quelques limites. En effet, seule la version Apple TV de l’interface TV de Free permet d’utiliser cette fonctionnalité “pour lire deux flux TV simultanément, avec le son joué uniquement sur le flux en PIP” indique l’opérateur. Et c’est pourtant là l’intérêt réel de cet outil à la base, une fonctionnalité qui marche même sur le Player Révolution vieux de plus de 10 ans…. Forcément, les abonnés n’apprécient pas cette présence en demi-teinte…

Des doléances sur le Player en lui même…

Si Oqee continue d’évoluer, avec par exemple l’intégration très récente d’Arte VOD, le player TV 4K quant à lui ne semble plus vraiment capable d’évoluer… Il ne reste plus qu’à attendre le lancement d’un nouveau player par l’opérateur, qu’on espère plus performant et plus moderne.

“La nouvelle ère” innatendue de SFR

Dès la mi-juin, tous les abonnés grand public de l’opérateur au carré rouge disposant d’un forfait data (à l’exception du forfait 2h 100 Mo) vont pouvoir profiter gratuitement et automatiquement d’une migration vers la 5G, afin que d’ici à fin juillet, “l’ensemble du parc d’abonnés concernés bénéficiera de la 5G“, sous réserve d’un terminal et d’une couverture compatible. À en croire le communiqué, les abonnés Red by SFR ne sont pas concernés. Une annonce surprenante à bien des égards et qui suscite l’étonnement pour diverses raisons : sa nature ou le fait que cela ne se fasse que maintenant…

Une 5G de plus en plus adoptée, mais pas si nécessaire…

A l’heure où la couverture 5G de la population ne cesse d’augmenter chez les quatre opérateurs nationaux avec des stratégies de déploiement différentes, les utilisateurs actifs ne cessent de progresser. “14 millions de cartes SIM ont été utilisées sur les réseaux 5G au quatrième trimestre 2023. Elles représentent 17 % des 83,4 millions de cartes mobiles en service à la fin de l’année 2023 (+ 6 points en un an)”, a annoncé fin mai l’Arcep en marge de sa conférence annuelle « Telconomics ». Une croissance donc de l’usage, avec une hausse de la consommation de data, mais la 5G a beau être déployée depuis bientôt 4 ans, elle n’apporte finalement pas tant de nouveauté…

La lutte contre le streaming illégal, un combat perdu d’avance ?

Si Canal paie de nombreux millions d’euros pour diffuser en exclusivité la saison des grands prix de Formule 1, ce n’est pas pour laisser des sites de streaming illégaux les diffuser gratuitement. Après avoir demandé le blocage de 50 d’entre eux en septembre auprès des opérateurs, Canal+ a décidé de contrer les solutions permettant de contourner ces blocages en assignant Google, Cisco et Cloudflare en justice, puisque leur “resolvers DNS” permettent de contourner les blocages. Cependant, est-ce que cela fonctionnera à termes ? Où réside le fond du problème du piratage ? Vous pouvez en débattre dans les commentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox