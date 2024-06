Vous êtes désormais 14 millions à avoir adopté la 5G, la consommation moyenne de data n’excède pas 15 Go/mois

De plus en plus de Français utilisent la 5G mais ils ne sont pas énormément plus gourmands en data.

A l’heure où la couverture 5G de la population ne cesse d’augmenter chez les quatre opérateurs nationaux avec des stratégies de déploiement différentes, les utilisateurs actifs ne cessent de progresser. “14 millions de cartes SIM ont été utilisées sur les réseaux 5G au quatrième trimestre 2023. Elles représentent 17 % des 83,4 millions de cartes mobiles en service à la fin de l’année 2023 (+ 6 points en un an)”, a annoncé fin mai l’Arcep en marge de sa conférence annuelle « Telconomics ».

La croissance des utilisateurs des réseaux mobiles 4G et 5G va de pair avec la progression de l’usage de données. L’année dernières, les clients des opérateurs consomment en moyenne 14,3 Go par mois en hausse de 18 % en un an. La consommation moyenne mensuelle des Français apparaît donc largement inférieure aux volumes de données inclus dans une très grand nombre de forfaits, allant parfois jusqu’à 300 Go ou l’illimité. Si la 5G doit apporter plus de débit, le manque d’usages associés limite pour le moment l’explosion de la consommation générale de data.

Le second trimestre 2024 devrait voir le nombre d’utilisateurs sur les réseaux 5G exploser puisque SFR a annoncé ce 6 juin activer la 5G sans surcoût sur tous ses forfaits de manière pérenne en réaction à Orange qui lui a ouvert les vannes de sa 5G à tous ses abonnés 4G jusqu’au 8 septembre prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox