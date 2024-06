Nouvel arrivage de films gratuits pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Oqee Ciné, la plateforme AVOD de Free réservée aux abonnés Freebox et Free Mobile 5G, enrichit chaque semaine son offre avec des films et séries en accès gratuit avec publicités pendant deux ans. Voici les nouveautés disponibles dès ce 7 juin :

Avec l’offre Oqee Ciné, regardez plus de 500 films et séries sur votre télévision ou emportez-les avec vous sur tous vos appareils : ordinateur, Freebox, tablette, smartphone et TV connectées. Place aux nouveautés de la semaine.

Money

Trois petits criminels volent une mallette remplie d’argent appartenant à un secrétaire d’État corrompu. Leur vie bascule lorsqu’ils se retrouvent poursuivis par un tueur à gages impitoyable, incarné par Benoît Magimel. Le film explore leur lutte désespérée pour échapper à une fin tragique.

Allumeuses

Cameron Diaz joue le rôle d’une femme à la recherche de l’amour aux côtés de Christina Applegate et Selma Blair. Ce film, plein d’humour et de romance, rappelle le style de Sex and the City et garantit des moments de rires et de complicité féminine.

Sex Tape

Cameron Diaz et Jason Segel se lancent dans une aventure hilarante pour récupérer une vidéo intime accidentellement mise en ligne. Le film suit leur quête frénétique et embarrassante pour préserver leur vie privée, offrant une comédie moderne et osée.

Dans la ligne de mire

Clint Eastwood incarne un agent secret chargé de protéger le président des États-Unis. Confronté à un dangereux psychopathe, interprété par John Malkovich, ce thriller intense met en scène un duel nerveux et plein de suspense entre les deux hommes.

Damages

Glenn Close brille dans le rôle de Patty Hewes, une avocate redoutable et sans scrupules. Cette série judiciaire palpitante, couronnée de succès, explore les coulisses du droit avec cinq saisons d’intrigues et de manipulations qui tiennent en haleine.

Moby Dick et le Secret de Mu

Cette série d’animation suit les aventures d’un jeune survivant d’une cité engloutie, accompagné de la légendaire baleine blanche Moby Dick. Ensemble, ils affrontent le redoutable Capitaine Achab dans une odyssée épique pleine de mystères et de découvertes.

Oqee Ciné est exclusivement accessible aux abonnés Forfait Free 5G et aux clients Freebox avec service TV sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD du Player. La plateforme est accessible aussi dans l’application Oqee by Free sur de nombreux supports comme les mobiles et le web.

