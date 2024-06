Free lance un nouveau service intéressant sur son application TV Oqee pour ses abonnés

Arte VOD est maintenant disponible sur Oqee by Free.

De plus en plus populaire, l’application TV de Free permet de profiter sans surcoût à tous les abonnés Freebox et Free Mobile 5G à plus de 220 chaînes et de nombreux replay ainsi que certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). mais ce n’est pas tout, puisque plusieurs services VOD ou SVOD sont accessibles dans la rubrique “Ma Liste” puis “VOD” comme par exemple Filmo, Univers Ciné, Kitchen Mania, Explore, Insomnia et Oqee Ciné.

Dans l’optique de rendre accessible le plus de contenus possibles sur son interface TV, Free a intégré ce juin un nouveau service, à savoir Arte VOD. “Retrouvez dès aujourd’hui une large sélection de VOD labellisées Arte sur le portail Arte VOD Disponible sur votre application Oqee by Free”, a-t-il fait savoir sur X. Une large sélection de films et séries de qualité sont ainsi désormais accessibles à l’achat (version HD ou SD) ou en location 48h. Figure notamment des films de la sélection 2023 du Festival de Cannes, des documentaires Arte ou cinéma, ou encore tous les coups de coeur de l’équipe éditoriale de la chaîne franco-allemande.

L’application Oqee by Free est disponible sur Player Free TV 4K, mobiles et tablettes, TV connectées Samsung et LG, le web, ou encore Apple TV, Fire TV et Android TV.

