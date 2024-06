Accès simplifié aux fichiers Android sur Windows 11 : une nouvelle fonctionnalité à l’horizon

Microsoft s’apprête à transformer l’interaction entre votre PC et votre smartphone Android. Une prochaine mise à jour de Windows 11 intégrera une fonctionnalité très attendue : la possibilité d’accéder directement aux fichiers de votre smartphone depuis l’Explorateur de fichiers de Windows. Cette innovation simplifiera la vie de millions d’utilisateurs en éliminant les étapes fastidieuses actuellement nécessaires pour accéder aux contenus mobiles via un PC.

Pour le moment, accéder aux fichiers d’un smartphone Android sur un PC Windows implique plusieurs étapes, souvent complexes et peu intuitives. Les utilisateurs doivent connecter leur appareil via USB et activer manuellement une option spécifique dans les paramètres de l’appareil. Cette manipulation est non seulement laborieuse, mais aussi déroutante pour beaucoup, notamment pour ceux moins familiers avec les paramètres avancés.

L’annonce de cette nouvelle fonctionnalité, révélée par le leaker réputé PhantomOcean3, apporte une lueur d’espoir pour une gestion plus fluide des fichiers entre les appareils. Sur Twitter (ou X), PhantomOcean3 a partagé une capture d’écran illustrant une option innovante dans le nouveau module de gestion des appareils mobiles de Windows. Celle-ci permettrait de “Afficher l’appareil mobile dans l’Explorateur de fichiers”.

Fonctionnalité cachée et permissions

Cette option est pour l’instant cachée dans les préversions de Windows et nécessite une activation spécifique. Une fois cette fonctionnalité activée, Windows déclenchera une boîte de dialogue demandant la permission d’accéder aux fichiers de l’appareil connecté. Cela garantit que les utilisateurs gardent le contrôle sur leurs données et peuvent choisir d’autoriser ou non cet accès.

La date de déploiement de cette nouvelle option reste incertaine. Microsoft n’a pas encore communiqué sur la disponibilité officielle de cette fonctionnalité. Il est cependant probable que l’option soit encore en phase de développement précoce. Les utilisateurs devront donc patienter quelques mois avant de pouvoir en bénéficier. Avant un déploiement large, il est aussi possible que Microsoft réalise des tests auprès des membres du programme Windows Insiders pour affiner et sécuriser l’intégration.

