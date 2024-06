Free vous dit tout sur la fonctionnalité PIP d’Oqee, entre possibilités et limites

Seule la version Apple TV d’Oqee by Free permet de lire deux flux TV simultanément grâce à la fonctionnalité Image dans l’image.

Accessible sur pléthore d’appareils, la fonctionnalité Image dans l’Image permet chez Free de continuer à profiter de vos contenus tout en utilisant d’autres applications. Disponible sur l’application Oqee by Free sur mobiles et tablettes Android, Player TV Free 4K, Android TV, Fire TV, et Apple TV, le “Picture-in-Picture” de Free comporte hélas toutefois quelques limites.

En effet, seule la version Apple TV de l’interface TV de Free permet d’utiliser cette fonctionnalité “pour lire deux flux TV simultanément, avec le son joué uniquement sur le flux en PIP”, indique ce 6 juin l’opérateur. Autrement dit, en activant ce mode Image via une petite fenêtre de diffusion sur votre écran, permet sur les autres versions d’Oqee d’accéder au menu de l’interface ou d’utiliser d’autres applications sur votre appareil en conservant une fenêtre de diffusion de votre programme à déplacer manuellement.“Aucun autre flux ne peut être joué simultanément avec le Picture in Picture. Si vous lancez un autre contenu, le PiP se fermera automatiquement pour afficher le nouveau contenu en plein écran”, précise l’opérateur.

Par ailleurs, cette fonctionnalité est accessible uniquement si votre appareil dispose de suffisamment de mémoire vive (RAM). Le PIP permet de mettre en pause un contenu grâce au bouton play/pause, d’avancer ou reculer de 10 secondes ou encore de passer en mode plein écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox