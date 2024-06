Les internautes se lâchent sur les réseaux : Orange ou Free, qui a tout compris ?

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Abonnés Freebox Delta, comment fonctionne cet étrange module destiné à refroidir la box de Free ?

#FreeboxDelta quelqu’un de la communauté sur le Pays-Basque, serait intéressé par ce module pour refroidir la Freebox Delta ? Suite à un changement de box, puis un déménagement, il me reste sur les bras… pic.twitter.com/NIbzEtYjkd — Denis Sannom (@denis_sannom) May 28, 2024

Un NRO de Free a été inondé à Gambais dans les Yvelines à la suite de fortes précipitations. Un système de pompage a été mis en place en collaboration avec les pompiers. Les services ont ensuite été rétablis.

Suite à de fortes précipitations, un de nos NRO à Gambais (78) s'est retrouvé inondé. Nos équipes ainsi que les pompiers sont mobilisés sur le site. Nous vous tiendrons informés de l'avancement du rétablissement. pic.twitter.com/GOpPhMCNDv — Free 1337 (@Free_1337) May 30, 2024

Une des raisons pour lesquelles Free recrute plus qu’Orange sur le mobile et le fixe ?

Quand t'es abonné @Freebox Pop, t'as la data mobile illimitée en France chez @freemobile pour 9,99 €/mois ! 😍 Et depuis ce 6 juin 2024, lorsque t'es abonné Livebox @Orange_France, t'as le droit à 20Go à 10,99 €/mois ! 🤡 On marche sur la Lune chez Orange… pic.twitter.com/ureroeVDLa — Romain JF (@theromainjf) June 6, 2024

Le rêve de beaucoup d’abonnés Orange ! Pour le moment seuls les abonnés Freebox Ultra et SFR Fibre premium peuvent profiter d’une connexion 8 Gbit/s symétriques. L’opérateur historique prévoit de s’aligner sur ses concurrents d’ici 2026. Pour l’heure, certains chanceux ont pu effectuer un test comme le Youtubeur Léo-TechMaker.

Profiter d’OQee sur un vol long courrier (La Réunion-Paris) à 10 000 mètres d’altitude, ce n’est visiblement pas possible !

Ceux qui se demandent, non, il n'est pas possible de regarder @OQEEbyFree à une altitude de 10 000 mètres pic.twitter.com/Fnnf7YXKeS — Dylan Legros (@Dylan_Legros) June 3, 2024

Mais pour un vol intérieur via un VPN, OQee by Free se laisse apprivoiser sans problème !

