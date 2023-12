Orange entend proposer sa fibre 10 Gb/s à 100% des foyers éligibles d’ici 2026

Le déploiement de la fibre XGS-PON va bon train chez l’opérateur historique, qui entend le proposer à 30% des Français éligibles à la fibre optique d’ici 2024 et la généraliser d’ici à trois ans.

Une fibre surpuissante utilisée par Orange, SFR et Bouygues Telecom. Si Free était précurseur en 2018 en proposant pour la première fois sur le marché français une box utilisant la fibre 10G-EPON, ses trois concurrents ont emboîté le pas plus tard en optant pour un autre standard, qui permet de délivrer 10Gb/s tant en upload qu’en download.

Grâce à ses quelques années d’avance, Free a déjà étendu la disponibilité de sa fibre améliorée à l’ensemble du territoire, mais pour Orange et compagnie, il faut encore déployer le réseau. SFR est assez discret mais proposerait déjà sa technologie à des milions de foyers, Bouygues Telecom la propose majoritairement en région parisienne, mais qui d’Orange ? Il est en effet le dernier a avoir lancé une offre compatible avec la fibre XGS-PON avec sa Livebox 7 en septembre.

D’après les informations de Degrouptest, plus d’un million de foyers sont déjà raccordés et Orange a déjà établi un calendrier assez précis du déploiement de cette fibre. Le directeur marketing produits Telco d’Orange France annonce ainsi que l’opérateur devrait compter “30% de clients éligibles au XGS-PON d’ici fin 2024 et nous visons 100% fin 2026”. A noter cependant, pour l’instant il faut impérativement souscrire à l’offre Livebox Max, la plus onéreuse, pour espérer profiter de cette technologie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox