Disney+ réfléchirait à intégrer des jeux vidéo comme Netflix mais aussi du shopping

Disney pense sérieusement à ajouter de nouveaux services comme les jeux vidéo et le shopping à sa plateforme de streaming.

Disney va étoffer son offre de streaming. Selon Variety, Disney envisage d’ajouter des expériences de jeu vidéo et d’achat afin de diffuser plus de publicités et donc d’augmenter ses revenus publicitaires.

Rita Ferro, présidente des ventes publicitaires de Disney à fait une annonce dans ce sens : “Le monde des expériences publicitaires possibles sur l’AVOD est un endroit important dans lequel s’impliquer”. D’ailleurs, Disney compte présenter son “prochain niveau d’innovations publicitaires” durant le CES de Las Vegas qui se déroulera du 9 au 12 janvier prochain.

Depuis des années, les services de streaming cherchent à consolider leurs bases d’abonnés et d’augmenter le revenu par abonné. Disney+ est donc plus que jamais dans la course pour augmenter l’ARPPU, le revenu par abonné en proposant cette évolution. Après avoir augmenté ses tarifs en novembre dernier, son abonnement coûte désormais 11,99 € par mois. Une offre avec publicité a aussi fait son arrivée. Ajouter une expérience jeux vidéo et shopping permettra de diffuser de la publicité à ses abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox