Orange lance de nouvelles offres Livebox et mobile pour les jeunes, la boîte Sosh passe à un tarif fixe

Des offres “cheat code” pour les 18-26 ans débarquent chez Orange et la boîte Sosh fibre oublie les six mois de promotions.

Grand changement dans les offres de l’opérateur historique et de sa marque low-price. Alors que Sosh revoit la tarification de sa boîte, Orange lance pour sa part une nouvelle gamme d’offre dédiée aux jeunes.

Livebox, 5G box et forfait mobile à prix réduit pour les moins de 26 ans chez Orange

L’opérateur historique lance en effet son opération “Cheat_Code_18_26”, qui vise à séduire les 18-26 ans avec des offres à prix réduit tant sur le mobile que sur le fixe. On trouve ainsi un forfait 5G sans engagement à 19.99€/mois ou 14.99€/mois pour les clients Livebox, qui propose 120 Go, les appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre, et 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse. S’ils souhaitent passer par leur opérateur pour un smartphone, ils peuvent bénéficier d’une remise de 80€ pour tout achat d’un smartphone en même temps que la Série Spéciale.

Côté fixe, une Série Spéciale Livebox Fibre à 29.99€/mois avec un engagement de 12 mois est proposée. Il s’agit concrètement de la série actuellement commercialisée pour tous pour 39.99€/mois, mais moins chère avec des débits allant jusqu’à 400 Mbit/s en symétrique et jusqu’à 140 chaînes incluses.

La box 5G Home fait aussi l’objet d’une réduction de tarif intéressante, sans engagement, elle passe ainsi de 42.99€/mois à 29.99€/mois pour les 18-26 ans. Cette offre, limitée en terme de disponibilité à certaines zones, promet un débit allant jusqu’à 1 Gbit/s avec du WiFi 6.

Pour bénéficier d’une remise 18-26 ans vous devez d’abord souscrire à une offre éligible dans les canaux de distribution Orange. Une fois votre offre souscrite, vous devrez réaliser votre demande de remise sur l’offre concernée via le formulaire correspondant et disponible sur cette page : ODR jeunes. Cette remise sous forme de remboursement différé interviendra à partir de votre 2e ou 3e facture après validation de votre demande par Orange.

Une boîte fibre à tarif fixe et un nouveau forfait chez Sosh

Du côté de la marque low-price d’Orange, on trouve une nouvelle offre “Série Spéciale Sosh Fibre”, qui propose toujours les mêmes services, mais à un tarif fixe de 25.99€/mois, alors que cette offre était encore proposée hier au prix de 15.99€/mois pendant six mois puis 30.99€/mois. Un changement de tarif avantageux à partir de la deuxième année, pour une offre qui propose toujours 300 Mbit/s en symétrique, le WiFi 5 mais pas de TV. À noter par ailleurs qu’en prenant l’option TV à 5€/mois, l’offre reste plus onéreuse que la Freebox Révolution Light. L’offre ADSL n’a pas changé.

Du côté du mobile, un nouveau forfait 140 Go Extra est proposé pour 20.99€/mois sans engagement. Toujours en 4G, il propose notamment une enveloppe de 35 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre) mais aussi depuis 19 pays d’Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Zambie.

De plus, l’offre propose 5h d’appels depuis la France vers les mobiles Orange Africa dans les pays suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox