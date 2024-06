Streaming illégal : Canal+ attaque Google et d’autres géants qui permettent de contourner le blocage des opérateurs

Après un premier essai réussi, Canal+ réitère son action en justice contre Google, Cloudflare et Cisco cette fois pour protéger ses droits sur la Formule 1.

Si Canal paie de nombreux millions d’euros pour diffuser en exclusivité la saison des grands prix de Formule 1, ce n’est pas pour laisser des sites de streaming illégaux les diffuser gratuitement. Après avoir demandé le blocage de 50 d’entre eux en septembre auprès des opérateurs, Canal+ a décidé de contrer les solutions permettant de contourner ces blocages en assignat Google, Cisco et Cloudflare en justice.

Ce sont des services très spécifiques de Google et compagnie qui sont visés : les “resolvers DNS”. Concrètement, il s’agit d’un annuaire permettant de convertir un nom de domaine en adresse IP, pour que les requêtes des internautes ne puissent plus aboutir, ces outils permettent justement aux plus connaisseurs de contourner les blocage facilement.

Ainsi, Canal+ demande, comme il l’avait déjà fait en décembre pour d’autres sites, que les fournisseurs de serveurs désactivent leurs services alternatifs pour les plateformes concernées. La procédure avait déjà été approuvée par la justice la première fois, il y a des chances que cette fois encore, la filiale de Vivendi obtienne satisfaction.

Source : L’Informé

