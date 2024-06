BeIN Sports obtient les droits de diffusion intégrale pour l’Euro 2024 et l’Euro 2028

Après des négociations prolongées et complexes, beIN Sports a finalement sécurisé les droits de diffusion de l’Euro 2024 et de l’Euro 2028, seulement une semaine avant le début de la compétition. Cette acquisition marque une étape significative dans le paysage médiatique sportif, démontrant une fois de plus l’influence croissante des chaînes de sport payantes.

Initialement, TF1 et M6 avaient acquis le droit de diffuser en clair 25 des 51 matchs de l’Euro 2024. M6, en particulier, avait prévu de diffuser des matchs clés, incluant ceux de l’équipe de France ainsi que la finale. Cette répartition laissait encore 26 rencontres sans diffuseur, créant une situation de suspense à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, prévu pour le 14 juin.

Des négociations laborieuses

Les négociations pour les droits de diffusion restants ont été tendues entre BeIN Sports et l’UEFA. Les offres initiales de la chaîne qatarie avaient été jugées insuffisantes par l’instance européenne, ce qui a temporairement bloqué la conclusion de l’accord. L’UEFA avait même envisagé de confier les matchs restants à un duo mené par M6 pour garantir la diffusion complète de l’événement. C’est dans ce contexte de négociations serrées que BeIN Sports a finalement remporté les droits de diffusion des 26 matchs restants de l’Euro 2024. Cet accord, scellé in extremis, assure ainsi la couverture complète du championnat par la chaîne qatarie, en complément de la diffusion en clair par TF1 et M6.

Une victoire stratégique pour BeIN Sports

Au-delà de l’Euro 2024, BeIN Sports a également acquis les droits pour l’intégralité de l’Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni en juin et juillet 2028. Cette double acquisition permet à BeIN Sports de renforcer sa position dans le domaine de la diffusion des grandes compétitions sportives européennes, offrant ainsi à ses abonnés une couverture complète des deux tournois.

Une comparaison avec la situation de la Ligue 1

Il est intéressant de noter que ces négociations autour de l’Euro 2024 se distinguent de celles concernant les droits de diffusion de la Ligue 1. Là où le championnat français rencontre des difficultés pour trouver preneur pour l’ensemble de ses matchs, BeIN Sports a réussi à conclure un accord crucial pour l’Euro, soulignant la différence de valeur perçue entre ces compétitions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox