Les droits TV de la Ligue 1 revus à la baisse faute de diffuseur

Alors que les négociations patinent depuis des mois, la LFP revoit enfin à la baisse ses ambitions pour les droits de la Ligue 1 en France.

Et si finalement, les droits ne se vendaient qu’à 500 millions d’euros ? C’est finalement le montant que Vincent Labrune, patron de la LFP, attend pour faire diffuser le championnat de France, hors droits internationaux. Une déclaration qui se fait dans un contexte compliqué, où les négociations sont, selon les dernières nouvelles, au point mort.

En effet, puisque beIN qui était le candidat le plus probable ne semble toujours pas décidé à reprendre les droits, un plan B a été mis en place d’urgence et il prend de plus en plus des allures de plan A : la création d’une chaîne 100% Ligue 1 par la LFP avec les opérateurs pour 25€/mois. Cependant, le lancement et la gestion d’une chaîne de télévision représenteraient un défi logistique et financier majeur. La LFP devrait s’assurer que la chaîne soit techniquement capable de gérer la diffusion en direct de nombreux matchs chaque semaine et qu’elle puisse attirer suffisamment de spectateurs pour être rentable​. Du côté des clubs, des inquiétudes émergent puisqu’avec la baisse des droits, c’est le revenu des clubs qui peuvent être impactés directement.

Source : L’Équipe

